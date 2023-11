Novo bispo de Setúbal apela à paz e a entendimento entre médicos e Governo

Vizela 0-2 FC Porto: Recomeça a partidaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroFOTO: bruno colaço

O cardeal Américo Aguiar deixou este domingo apelos à paz na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a um entendimento entre os médicos e o governo português, na sua primeira homilia como IV Bispo de Setúbal.

Na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Setúbal para assistir à primeira homilia do novo bispo, Américo Aguiar mostrou um conjunto de balas que lhe ofereceram quando visitou a cidade ucraniana de Bucha para apelar à paz e ao fim de todas as guerras. headtopics.com

"Estas cápsulas de balas foram oferecidas na Ucrânia na minha visita. Isto matou alguém, se calhar mais do que uma pessoa. E nós estamos aqui todos, felizes e contentes, e continuamos a fazer o mesmo, a matar pessoas, a matar na Ucrânia, a matar na terra de Jesus. Continuamos a fazê-lo", disse.

"Não estamos contra ninguém, nem contra palestinianos, nem contra israelitas, nem contra A nem contra B. Queremos a paz, porque quem sofre com a guerra são sempre os mesmos: as crianças, as famílias, os idosos pobres (...) Isto mata verdadeiramente, isto mata. E nós não podemos permitir que isso aconteça", acrescentou. headtopics.com

"O Papa hoje repetiu esse apelo . E eu tive um chamamento de trazer estas balas para mais uma vez gritarmos, não contra ninguém, mas a favor da paz, porque as crianças, os idosos, as famílias e os indefesos estão a ser mortos a toda a hora e a todo o momento. E nós, parece que já estamos com aquela coisa da globalização, da indiferença: nem rimos nem chorámos. E isso não pode ser", disse.

