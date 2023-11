O cardeal Américo Aguiar deixou hoje apelos à paz na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a um entendimento entre os médicos e o governo português, na sua primeira homilia como IV Bispo de Setúbal

“Estas cápsulas de balas foram oferecidas na Ucrânia na minha visita. Isto matou alguém, se calhar mais do que uma pessoa. E nós estamos aqui todos, felizes e contentes, e continuamos a fazer o mesmo, a matar pessoas, a matar na Ucrânia, a matar na terra de Jesus. Continuamos a fazê-lo”, disse.

“O Papa hoje repetiu esse apelo . E eu tive um chamamento de trazer estas balas para mais uma vez gritarmos, não contra ninguém, mas a favor da paz, porque as crianças, os idosos, as famílias e os indefesos estão a ser mortos a toda a hora e a todo o momento. E nós, parece que já estamos com aquela coisa da globalização, da indiferença: nem rimos nem chorámos. E isso não pode ser”, disse. headtopics.com

Nas declarações aos jornalistas, Américo Aguiar lembrou que nas primeiras 48 horas como bispo de Setúbal já visitou várias instituições da cidade, incluindo o Vitória de Setúbal, clube de que já se fez associado e que, com ou sem apoio divino, ganhou este fim de semana, por 4-0, ao Vasco da Gama de Sines.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

Novo bispo de Setúbal apela à paz e a entendimento entre médicos e GovernoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Novo bispo de Setúbal apela à paz e a entendimento entre médicos e Governo“O que nós, cidadãos, pedimos é que, por amor de Deus, se entendam”, disse o Cardeal Américo Aguiar em relação às negociações entre médicos e Governo. Consulte Mais informação ⮕

Novo bispo de Setúbal apela a médicos e Governo: 'Por amor de Deus, entendam-se'O cardeal Américo Aguiar deixou apelos à paz na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a um entendimento entre os médicos e o governo português, na sua primeira homilia como IV Bispo de Setúbal. Consulte Mais informação ⮕

Américo Aguiar, novo bispo de Setúbal, apela à paz na Ucrânia e Israel e a entendimento entre médicos e GovernoCardeal levou as munições que lhe foram entregues na visita que fez à cidade ucraniana de Bucha e lançou um 'grito a favor da paz'. E pediu que se 'debate o nó' entre Ministério da Saúde e médicos. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕