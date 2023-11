Novo bispo de Setúbal apela à paz e a entendimento entre médicos e Governo

Na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Setúbal para assistir à primeira homilia do novo bispo, Américo Aguiar mostrou um conjunto de balas que lhe ofereceram quando visitou a cidade ucraniana de Bucha para apelar à paz e ao fim de todas as guerrasO cardeal Américo Aguiar deixou neste domingo apelos à paz na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como a um entendimento entre os médicos e o governo...

"Não estamos contra ninguém, nem contra palestinianos, nem contra israelitas, nem contra A nem contra B. Queremos a paz, porque quem sofre com a guerra são sempre os mesmos: as crianças, as famílias, os idosos pobres (...) Isto mata verdadeiramente, isto mata. E nós não podemos permitir que isso aconteça", acrescentou.

Américo Aguiar deixou também um apelo ao entendimento entre os médicos e o governo português."O que nós, cidadãos, pedimos é que, por amor de Deus, se entendam", disse o bispo, frisando que a falta de entendimento é"motivo de suplementar preocupação para todos os portugueses, principalmente para aqueles que não têm a possibilidade de não ir ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)". headtopics.com

Nas declarações aos jornalistas, Américo Aguiar lembrou que nas primeiras 48 horas como bispo de Setúbal já visitou várias instituições da cidade, incluindo o Vitória de Setúbal, clube de que já se fez associado e que, com ou sem apoio divino, ganhou este fim de semana, por 4-0, ao Vasco da Gama de Sines.Inimigo PúblicoVem aí a depressão Celine.

Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado” headtopics.com

Américo Aguiar, novo bispo de Setúbal, apela à paz na Ucrânia e Israel e a entendimento entre médicos e GovernoCardeal levou as munições que lhe foram entregues na visita que fez à cidade ucraniana de Bucha e lançou um 'grito a favor da paz'. E pediu que se 'debate o nó' entre Ministério da Saúde e médicos. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete “novo paradigma” no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaMinistra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares destaca importância de separar a 'parte policial daquilo que deve ser uma visão mais humanista' do processo de acolhimento de imigrantes em Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal. Consulte Mais informação ⮕