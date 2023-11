Novo Banco lucra 638,5 milhões em nove meses, mais 49% do que no ano anterior

Na desagregação por trimestre, confirma-se que os lucros do banco aumentaram em cada um dos três trimestres, à medida que as taxas de juro subiram e que cada vez mais clientes com crédito tiveram a revisão dos encargos pagos. No primeiro trimestre houve lucros de 148 milhões, no segundo 225 milhões e no terceiro 265 milhões de euros.

A margem financeira nos primeiros nove meses do ano ascendeu a 831 milhões, quando nos primeiros nove meses de 2022 esse indicador tinha-se fixado em 406 milhões.

