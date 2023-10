Novo aeroporto em Alcochete pode implicar o abate de 250 mil sobreiros?

O PAN alertou esta sexta-feira para a possibilidade de um"desastre ambiental" caso se concretize o abate de 250.000 sobreiros para a construção do aeroporto em Alcochete, que foi noticiado esta quinta-feira pela TVI. O partido pediu ainda que seja tornado público o parecer sobre as várias soluções para o novo aeroporto.

Desses 250.000 sobreiros, 90.000 por causa do aeroporto em si; e 160.000 para a cidade aeroportuária, construção de acessibilidades e infra-estruturas. A TVI também citaO PÚBLICO contactou o ICNF para obter mais detalhes sobre a possibilidade de abate deste número de sobreiros, caso a construção do aeroporto avance, mas não obteve uma resposta às questões até ao momento.

O sobreiro é uma árvore protegida por lei em Portugal e o seu corte poderá apenas acontecer com uma declaração de"imprescindível utilidade pública", em que se mostre que não há outra alternativa a esse abate. Para compensar esse corte, terão de ser plantadas outras árvores. headtopics.com

Inês de Sousa Real considerou necessário impedir um"desastre ambiental, um ecocídio desta dimensão em Portugal", defendendo que"é absolutamente inaceitável que se penhore desta forma um património natural como este"."O sobreiro é uma árvore que é um símbolo nacional, de crescimento lento, que tem uma importância ecológica absolutamente fundamental para o país", sustentou.

Inês de Sousa Real afirmou que a APA e o ICNF"não podem servir para branquear este tipo de decisões", uma vez que"têm como missão proteger a natureza". headtopics.com

Professores aderem à greve da Função Pública e não pedem só recuperação do tempo de serviçoGreve geral dos funcion&225;rios p&250;blicos est&225; marcada para esta sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato estima forte adesão à greve da Função Pública na região de CoimbraSectores da sa&250;de e educa&231;&227;o entre os mais afetados pela greve da Fun&231;&227;o P&250;blica. Consulte Mais informação ⮕

Pizarro. Acordo com médicos 'não pode pôr em causa serviço do SNS'O desejo do ministro da Sa&250;de &233; que os portugueses "vejam aumentado o seu acesso &224; sa&250;de" e que o acordo "compense os profissionais". Consulte Mais informação ⮕

Júlia Palha aposta em mudança de visual: 'Novo cabelo, novo eu'A atriz da SIC surge, de seguida, no vídeo, com o cabelo curto, pelos ombros, e ligeiramente mais escuro. Consulte Mais informação ⮕

D. Américo Aguiar promete 'portar-se bem', até porque o Papa 'gosta muito de Setúbal'O novo bispo de Set&250;bal aproveitou a cerim&243;nia para recordar que vivemos um per&237;odo de uma esp&233;cie de "Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos", citando o Papa Francisco e apontando para os conflitos internacionais que t&234;m marcado a atualidade nos &250;ltimos anos. Consulte Mais informação ⮕

D. Américo Aguiar promete 'portar-se bem', até porque o Papa 'gosta muito de Setúbal'O novo bispo de Set&250;bal aproveitou a cerim&243;nia para recordar que vivemos um per&237;odo de uma esp&233;cie de "Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos", citando o Papa Francisco e apontando para os conflitos internacionais que t&234;m marcado a atualidade nos &250;ltimos anos. Consulte Mais informação ⮕