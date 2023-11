Novo aeroporto em Alcochete pode implicar abate de 250 mil sobreiros?

A questão foi levantada numa peça da TVI: se o novo aeroporto for construído em Alcochete, pode implicar o abate de 250 mil sobreiros. Mas será, de facto, assim? Questionámos as autoridades ligadas ao ambiente e nenhuma delas quis fazer comentários sobre este assunto ou disse ter elementos que confirmem esses números.

Surge então uma nova pergunta: de onde vêm os valores? Podem ser “pura especulação ou estimativa”, que só têm em conta a área onde decorrerão as obras para a infra-estrutura e não um levantamento rigoroso do número de árvores, admite a associação ambientalista Zero. A 26 de Outubro, numa peça da TVI, referia-se que se tinha tido acesso a documentos da Força Aérea, que eram certificados pela Achar – Associação de Agricultores de Charneca e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e onde se mencionava que, se o novo aeroporto fosse construído em Alcochete teriam de ser abatidos 250 mil sobreiro

:

VİSAO_PT: Novo estudo ajuda a explicar a formação de padrões em animaisUm novo estudo conduzido por engenheiros da Universidade de Colorado Boulder, nos Estados Unidos, fez novas descobertas que ajudam a explicar melhor a matemática por detrás da formação das pintas e riscas de algumas espécies de animais

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ordem dos Enfermeiros conhece hoje novo bastonárioAcesso ao voto eletrónico teve início na segunda-feira às 00h00 e termina hoje às 20h00 (hora continental).

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Novo recorde de propostas de alteração ao Orçamento do EstadoOs partidos com assento parlamentar pediram 1.864 alterações ao Orçamento do Estado para o próximo ano, um novo recorde. O Partido Comunista lidera a lista com 488 propostas.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Os petiscos tradicionais do norte de PortugalConheça seis opções tradicionais de petiscos do norte de Portugal que estão em destaque no novo guia Tascas, Petiscos & Doces.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Ganhador de loteria europeia é obrigado a provar que está vivoUm feliz contemplado do novo jogo da sorte europeu, Eurodreams, teve a necessidade de vir a público anunciar que está vivo após alguns meios de comunicação terem noticiado que estava morto.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »