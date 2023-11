Novembro não será o pior mês de sempre, mas terá 'muitas dificuldades'

Para o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães,"podemos esperar aquilo que todos os anos acontece em novembro, dezembro e janeiro, isto é, que novembro vai ser pior que os meses anteriores" devido ao aumento de afluência às urgências causado pela chegada do tempo frio, que causa mais doenças respiratórias e uma descompensação de doenças crónicas.

O secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, adiantou ainda que tinham sido consolidados avanços negociais noutras matérias, como férias e tempo de trabalho no serviço de urgência, e que o seu sindicato tinha mostrado disponibilidade para o aumento ser"faseado durante o tempo", acrescentando que"há uma grande vontade de chegar a acordo" sobre as questões salariais.

Miguel Guimarães lembra que os médicos, juntamente com os investigadores,"são as duas únicas profissões que hoje ganham menos do que há dez anos, havendo uma perda de poder de compra, que, como já disse várias vezes o secretário-geral do SIM, é superior a 30%"."Neste momento, nós temos que ter alguma tranquilidade e tentar resolver as situações.

Dados avançados ontem pelo movimento"Médicos em Luta", mostravam que um total de 38 unidades hospitalares está com cerca de 90% dos seus serviços indisponíveis devido à falta de médicos para assegurar as escalas, mas também que existiam 19 serviços em que a totalidade dos médicos tinham pedido escusa.

