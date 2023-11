Nove detidos na sequência do ataque aos autocarros do Lyon em Marselha

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarJovem possessivo espeta faca no pescoço da namoradaRicardo Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação a oito anos de prisãoA polícia francesa deteve nove pessoas após o ataque a autocarros que transportavam a equipa de futebol do Lyon e adeptos, e que feriram o...

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que"não há absolutamente nenhum lugar para a violência no futebol", numa mensagem publicada no Instagram, após os incidentes ocorridos à margem do jogo. Grosso foi ferido pela queda de estilhaços de vidro e necessitou de tratamento médico, bem como o seu adjunto Raffaele Longo, na sequência dos ataques aos autocarros a caminho do estádio, que provocaram ainda ferimentos em cinco policias.

"Por causa de um punhado de pessoas imprudentes, a festa desta noite foi estragada e 65 mil adeptos foram privados de assistir a uma partida de futebol", acrescenta o Marselha.A ministra dos Desportos, Amelia Oudea-Castera, pediu"restrições mais duras para os desordeiros" e uma"resposta global" e disse que a liga francesa, os clubes e os grupos de adeptos deveriam assumir a responsabilidade. headtopics.com

Em representação do Governo francês, Oudéa-Castéra mostrou"todo" o seu"apoio" ao clube e ao treinador e adjunto.

Autocarro do Lyon apedrejado, treinador ferido na cabeça e jogo com Marselha adiadoJogo entre Marselha e o Lyon foi adiado por causa da violência. Consulte Mais informação ⮕

Autocarro do Lyon apedrejado em Marselha, treinador ficou feridoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Nove detidos na sequência do ataque aos autocarros do Lyon em MarselhaO treinador Fabio Grosso sofreu ferimentos na cabeça, tal como um dos adjuntos, na sequência do ataque do qual resultou a quebra de alguns vidros do autocarro do Lyon. Jogo com o Marselha acabou por ser adiado. Consulte Mais informação ⮕

Jogo Marselha-Lyon adiado após apedrejamento ao autocarro da equipa visitanteO jogo Marselha-Lyon, que deveria encerrar hoje a 10.ª jornada da Liga francesa de futebol, foi adiado em consequência do apedrejamento ao autocarro da equipa visitante, que provocou ferimentos ao treinador Fabio Grosso. Consulte Mais informação ⮕

Autocarro apedrejado. Cancelado o MarselhaFabio Grosso, treinador do Lyon, ficou ferido na cara. Consulte Mais informação ⮕

Autocarro apedrejado. Cancelado o MarselhaFabio Grosso, treinador do Lyon, ficou ferido na cara. Consulte Mais informação ⮕