Nove detidos na sequência do ataque aos autocarros do Lyon em Marselha

A polícia francesa deteve nove pessoas após o ataque a autocarros que transportavam a equipa de futebol do Lyon e adeptos, e que feriram o treinador Fabio Grosso, forçando o adiamento do jogo em Marselha, conforme foi anunciado esta segunda-feira.

"Tais acontecimentos, como os que ocorreram em Marselha antes do jogo com o Lyon, não têm lugar no nosso desporto, nem na nossa sociedade, e apelo às autoridades competentes para que garantam que sejam tomadas as medidas adequadas", refere.

Infantino, que partilhou uma fotografia de Grosso com um curativo no rosto, com a mensagem 'Forza Fábio', acrescenta ainda que"sem exceção, no futebol, todos os jogadores, treinadores e adeptos devem estar seguros para desfrutar" do jogo. headtopics.com

Grosso foi ferido pela queda de estilhaços de vidro e necessitou de tratamento médico, bem como o seu adjunto Raffaele Longo, na sequência dos ataques aos autocarros a caminho do estádio, que provocaram ainda ferimentos em cinco policias.

O presidente do Lyon, John Textor, clube no qual alinham os jogadores portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira, expressou"profunda raiva" com o incidente e o homólogo do Marselha, Pablo Longoria, também condenou o que apelidou de atos"completamente inadmissíveis". headtopics.com

"Por causa de um punhado de pessoas imprudentes, a festa desta noite foi estragada e 65 mil adeptos foram privados de assistir a uma partida de futebol", acrescenta o Marselha. A ministra dos Desportos, Amelia Oudea-Castera, pediu"restrições mais duras para os desordeiros" e uma"resposta global" e disse que a liga francesa, os clubes e os grupos de adeptos deveriam assumir a responsabilidade.

