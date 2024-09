Nova técnica portuguesa pode dar nova vida a desperdícios alimentares

A técnica que está a ser estudada por este grupo de investigação sediado no Porto já era usada na indústria têxtil, mas pode agora ser aplicada na indústria alimentar. Os antioxidantes têm como função proteger o organismo e prevenir doenças

O projeto começou há cerca de três anos e pretende extrair antioxidantes, substâncias protetoras do organismo e que ajudam na prevenção de doenças, sendo que os mais comuns incluem as vitaminas E e C. Este método retira estes compostos muito presentes em vegetais e frutas e reutiliza-os em suplementos alimentares.

“Coloquem num caixote as cascas e os restos de alimentos que deixam no frigorífico e pesem. É um flagelo ambiental e económico"

Desperdício Alimentar Antioxidantes Tecnologia Universidade Do Porto Suplementos Alimentares

