Nova ronda: cedência do Governo não convence sindicatos dos médicos

À entrada para o encontro, o ministro da Saúde manifestou uma cedência e, em troca, pediu apoio dos médicos. Mas, do lado dos sindicatos, não há uma satisfação plena com a proposta do Governo. O SIM já anunciou que vai apresentar uma contraproposta e a FNAM, mais crítica, assegura que a proposta em cima da mesa é insuficiente mas não fecha portas.Os sindicatos e Governo estão nesta altura reunidos.

Um acordo"está nas mãos do Governo, que aceitou reduzir os horários (…) Mas as circunstâncias concretas, do nosso ponto de vista, não fazem sentido", adiantou Jorge Roque da Cunha, antes do início da reunião, acrescentando que o espírito é"construtivo e à vontade de chegar a acordo", mas alertou que"é importante que o Governo perceba que, se a situação continuar como até agora, vai piorar, e mudar...

"Pela Federação Nacional dos Médicos, esse acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política para chegar a acordo. headtopics.com

Esta situação levou o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, a avisar que se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, novembro poderá ser o pior mês em 44 anos de SNS.

Governo promete 'novo paradigma' no acolhimento dos imigrantes com nova agênciaA ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou hoje que a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) quer mostrar um 'novo paradigma' no acolhimento e encaminhamento de imigrantes que procuram Portugal.

