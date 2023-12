Nova política de migrações na União Europeia gera controvérsia

A União Europeia terá uma nova política para migrações, que até agora não é consensual entre as bancadas do Parlamento Europeu. A meio desta semana, a União Europeia (UE) chegou a um acordo sobre as políticas de migração, mas longe de consensos e com expectáveis fraturas nos extremos partidários.

Ao DN, o eurodeputado Paulo Rangel, eleito pelo PSD, garantiu que este pacto vai 'criar uma regulação mais cuidada das migrações' protegendo as fronteiras na mesma medida em que propõe 'um regime mais favorável' para refugiados. No outro lado da barricada, o eurodeputado João Pimenta Lopes, eleito pelo PCP, destaca um pacto que 'não responde em nada' às necessidades das pessoas que fogem 'da degradação das condições de vida' nos seus países de origem, recorrendo à palavra 'criminalização'. Para já, a palavra de ordem é que há esperança de que esta legislação ainda possa ser moldada para responder aos anseios tanto dos Estados-membros da UE como de quem procura refugiar-se na Europa para encontrar uma vida melhor





