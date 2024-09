Nova perna robótica imita contração muscular para maior agilidade

Um novo mecanismo, que imita a contração e extensão dos músculos, permite que a perna robótica se mova em várias direções.Cientistas da ETH Zurique e do Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes criaram uma perna robótica que funciona com músculos artificiais, que demonstra agilidade e eficiência energética em vários tipos de terreno.

Este mecanismo, que imita a contração e extensão dos músculos dos animais, permite que a perna se mova em várias direções. A equipa está agora a concentrar-se no desenvolvimento destes sistemas artificiais para tendões, ligamentos e articulações. Ambiciona um dia construir robôs na totalidade em grande escala.O avanço tecnológico abre um leque de possibilidades de interação física entre humanos e máquinas. O sentido do tato é uma propriedade que permite ao ser humano interagir delicadamente com o seu meio físico.

Robótica Músculos Artificiais Perna Robótica ETH Zurique Agilidade Energética

