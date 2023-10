Nova incursão terrestre em Gaza e paralisação nacional nas escolas públicas

Nas últimas 24 horas, Israel já realizou uma nova incursão terrestre em Gaza e diz que matou um dos responsável pelos serviços de informações do Hamas. Na educação, a Federação Nacional dos Professores afirma que quase todas as escolas públicas do país estão fechadas. Notícias em 15 minutos.As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida” headtopics.com

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

​Nova operação terrestre: Israel volta a entrar na Faixa de Gaza“Os militares deixaram a &225;rea e n&227;o foram sofridos quaisquer ferimentos”, informaram as for&231;as israelitas. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel faz nova operação terrestre na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel fez nova incursão terrestre na Faixa de GazaA operação decorreu no setor central da Faixa de Gaza e visou alvos do grupo islamita palestiniano Hamas, segundo o exército israelita. Consulte Mais informação ⮕

Israel faz nova incursão terrestre 'relativamente grande' em GazaMilitares israelitas fizeram nova incursão 'relativamente grande' durante a última noite, noticia a Reuters. Terá sido um 'raide cirúrgico' no norte da Faixa de Gaza, segundo a Sky News. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕

Exército faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIsrael realizou uma nova operação terrestre na Faixa de Gaza, com apoio de caças e `drones` (aeronaves sem tripulação), anunciou hoje o exército israelita num comunicado. Consulte Mais informação ⮕