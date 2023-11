Nova geração do Toyota C-HR chega a Portugal com estilo vanguardista

A segunda geração do Toyota C-HR já circula nas estradas portuguesas com look vanguardista, muita tecnologia e motorizações híbridas mais potentes. A marca japonesa está mais emocional, e isso agrada aos clientes. Este novo SUV compacto foi concebido e produzido na Europa, e pretende conquistar novos clientes, atraídos pelo estilo irreverente e agressivo, que contrasta com a imagem convencional de outros SUV.

O desenvolvimento deste modelo teve por base quatro pilares: imagem, tecnologia, ambiente e dinâmica. Em relação ao primeiro, segue à risca as linhas do concept car Prologue, não admira que os clientes tenham dado um feedback positivo e mais da metade citaram o design como o principal motivo de compra – estamos a falar de uma clientela jovem e digital que há uns anos nunca compraria um Toyota. Igualmente significativo é a pintura em dois tons, com o preto do tejadilho e da seção traseira a contrastar com a cor da carroçaria. Para manter a impressão de linhas fluídas, as pegas das portas estão embutidas na carroçaria





