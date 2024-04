Nova equipa financeira de Pinto da Costa quer cortar custos em 20 milhões de euros

Já são conhecidos os secretários de Estado do Governo chefiado por Luís Montenegro. Suspeito de envolvimento na morte a tiro de Diogo Silva detido por disparar a partir de carro contra casal e bebé de colo. Tratamento custou ao Estado 4 milhões e o acesso foi irregular. O que se sabe sobre o caso das gémeas luso-brasileiras. Identificação de ‘casuals’ do Benfica posta em causa. Cansado e sem energia? Já chegaram a Portugal as gummies que vão transformar a sua saúde.

A nova equipa financeira de Pinto da Costa caso seja reeleito quer baixar despesa em 20 milhões de euros. Canal de televisão entre os alvos identificados. O Porto Canal deverá ser um dos principais visados no corte de custos que está a ser preparado pela nova equipa financeira que vai acompanhar Pinto da Costa caso este seja reeleito presidente do FC Porto nas eleições marcadas para dia 27 deste mês

D. Américo Aguiar encabeça lista de Pinto da Costa ao Conselho Superior do FC PortoPinto de Costa concorrerá à presidência do FC Porto com André Villas-Boas e Nuno Lobo.

André Villas-Boas: 'Maior honra do que ter a família Pedroto associada a esta candidatura é impossível'Candidato à presidência do FC Porto comenta declarações de Pinto da Costa na véspera.

Pinto da Costa acusa Villas Boas de ter 'roubado' Kevin de Bruyne ao FC PortoPinto Costa acusa Villas Boas de ter arruinado o negócio do Futebol Clube do Porto com Kevin de Bruyne em 2011. À data, o clube estava a negociar a compra do internacional belga, hoje uma das estrelas do Manchester City.

Américo Aguiar encabeça lista de Pinto da Costa ao Conselho Superior do FC PortoO cardeal e bispo de Setúbal Américo Aguiar foi hoje indicado como primeiro membro da candidatura de Pinto da Costa, atual presidente do FC Porto, ao Conselho Superior dos vice-campeões nacionais de futebol.

