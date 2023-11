Nova carreira de técnico auxiliar de saúde é criada em Portugal

Estão concluídas as negociações para a criação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde. São abrangidos cerca de 24 mil profissionais que actualmente desempenham funções na área da prestação de cuidados de saúde. Com a transição para a nova carreira, estes profissionais sobem automaticamente um nível remuneratório, que juntando ao aumento já previsto para a função pública no próximo ano, significa um acréscimo salarial de cerca de 100 euros mensais.

A última reunião entre o Ministério da Saúde e os três sindicatos com quem realizaram esta negociação realizou-se esta quarta-feira. Esta era uma reivindicação antiga destes profissionais, que actualmente estão integrados na carreira de assistentes operacionais. E também uma medida inscrita no programa do Governo. O decreto-lei tem agora de ser aprovado em Conselho de Ministro e posteriormente seguirá para promulgação do Presidente da Repúblic

:

REVİSTASABADO: Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o GovernoMário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Documentário britânico sobre música e racismo pode originar nova edição do Rock Against RacismO documentário britânico "On Resistence Street" de Richard Davis sobre a importância da música no "combate ao racismo e ao fascismo" no Reino Unido foi apresentado em Belfast e pode dar origem a uma nova edição do "Rock Against Racism" em 2024.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWİT: O que queremosEntra hoje em funções uma nova direcção do Diário de Notícias.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Web Summit tem nova CEO após controvérsiaKatherine Maher assume a liderança da Web Summit após a demissão do fundador Paddy Cosgrave devido a opiniões controversas. Empresas como Amazon, Google, Meta e IBM abandonaram a conferência devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal , onde os preços das casas deve continuar a subir.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »