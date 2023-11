– notícias, opinião, rádio, fotos e podcasts

A Meta vai lançar uma subscrição na União Europeia para poder navegar no Facebook e Instagram sem anúncios. Haverá duas versões, uma para web e outra para o smartphone.

Ao longo das próximas semanas, utilizadores de Android — com um segundo número e um smartphone que aceite mais do que um cartão SIM — vão poder usar duas contas WhatsApp na mesma aplicação. Para cumprir a lei europeia sobre dados pessoais, a Meta está a ponderar disponibilizar assinaturas pagas para utilizadores europeus que queiram evitar publicidade. Valores entre os 10 e os 19 euros.

O fundador da Meta apresentou os novos Meta Quest 3, o headset de realidade mista da tecnológica, no evento anual da empresa dedicado à Inteligência Artificial, metaverso e realidade virtual. Uma publicação no Facebook sugere que os médicos cubanos estarão dispensados da realização do exame de português, ao contrário do que aconteceu com 50 médicas ucranianas que chumbaram. Será assim?

Publicação viral alega que Portugal está classificado ao nível da Índia e Nepal no combate ao tráfico humano. Post surge descontextualizado e é enganador. Dono do X (anterior Twitter) disse ter falado com o governo de Itália e que este terá concordado num "local épico" dos tempos da Roma Antiga para receber o combate

A luta continua sem data para acontecer, mas Musk diz que vai ser transmitida no X, anteriormente Twitter. Zuckerberg sugeriu o dia 26 de agosto para o combate só que ainda não obteve uma resposta.

