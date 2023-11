Se desde que se levantam até se deitarem as mães vivem numa agitação e em stress, como podem ter direito à calmaria, ao entusiasmo e ao “amor de mãe”, com um sorriso tranquilo e bondoso em tom suave?

O psicólogo Eduardo Sá explica que pais devem evitar alarmismos "antes de estar na cabeça do filho, seja o que for". O importante é não precipitar ideias de que "a criança vai querer mudar de sexo". Dados demonstram quem em 2022, a percentagem de divórcios em Portugal disparou para 96%. Estamos em primeiro lugar entre os países da OCDE. Há razões para estes números? Há, sim.

Eduardo Sá considera que "a nossa cabeça só quer despachar assuntos", e afirma que esta é uma realidade que afeta tanto homens como mulheres. Pensar demais pode impedir-nos de concretizar planos? De acordo com o psicólogo Eduardo Sá, tornamo-nos "pessoas feias" quando vivemos uma vida que "não tem nada a ver connosco e vamos andando". Este cansaço pode implicar mudanças na forma de estar. headtopics.com

O psicólogo Eduardo Sá explica que o conceito é usado "quase como um slogan". Surgem "pântanos de conceitos e palpites" do que é saudável, sendo que "os bons pais precisam de tempo e de erros". "Nunca devemos antecipar assuntos". O psicólogo Eduardo Sá dá conselhos a uma mãe preocupada, explica que "não deve haver temas proibidos mas tem de haver bom senso".

Segundo o psicólogo Eduardo Sá, há pais que sentem que "o filho não é uma escolha mas sim uma imposição". Há também "vícios de forma" que os nossos pais tiveram connosco e que reproduzimos num filho.

