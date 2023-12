Norberto Aguiar reúne personalidades em Montreal

Norberto Aguiar está cansado, mas feliz, percebe-se pelo sorriso. O mais difícil já passou, "mas ainda falta o jantar de gala", diz. O editor do jornal e do programa LusaQ TV conseguiu juntar em Montreal personalidades como Onésimo Almeida, catedrático de Estudos Portugueses na Brown, Francisco Resendes, diretor do New Bedford, Manuela Aguiar e José Cesário, antigos secretários de Estado das Comunidades, Pedro Almeida Maia e Telmo R.

Nunes, ambos escritores, Daniel Bastos, historiador que muito tem escrito sobre a emigração, e José Henrique Silveira de Brito, professor de Filosofia





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Coimbra recebe ciclo em torno da guitarra com Norberto Lobo e Paolo AngeliTrês espaços de Coimbra vão receber concertos com a guitarra como personagem principal, no ciclo 'As Guitarras Não Têm Saudade', que promove atuações de Norberto Lobo, Paolo Angeli e João Alegria.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Cardeal D. Américo Aguiar vai estar no '5 Para a Meia-noite' desta noiteRedactor.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Antigo bispo do Porto pode estar a caminho dos altaresRepto foi lançado pelo cónego José Guedes, na entrada em Setúbal do cardeal Américo Aguiar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Seminário é uma causa decisiva” que diz respeito a todos, diz D. Nuno AlmeidaSemana dos Semin&225;rios assinala-se entre os dias 5 e 12.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

NOS 'apresenta resultados robustos' até setembro, destaca Miguel AlmeidaO presidente executivo (CEO) da NOS, Miguel Almeida, afirma que os resultados da operadora nos primeiros nove meses do ano são 'robustos', destacando ainda o 'bom desempenho' da área de Cinema e Audiovisuais até setembro.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Filho do CEO do Vila Galé bate com a porta e demite-seGonçalo Rebelo de Almeida sai da administração por divergências quanto ao futuro do grupo hoteleiro, dirigido por Jorge Rebelo de Almeida.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »