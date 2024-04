Nomeados para os Prémios Play são divulgados

Os nomeados para os Prémios Play foram divulgados. Pedro Mafama e Slow J são os artistas com maior número de nomeações e há uma nova categoria: Música Ligeira e Popular. A gala tem lugar a 16 de maio no Coliseu de Lisboa. Pedro Mafama e Slow J são os principais destaques, tendo obtido três nomeações cada, seguindo-se Bárbara Bandeira, Carminho, Expresso Transatlântico, Ivandro e T-Rex, com duas. A cerimónia de entrega dos Prémios Play está marcada para o dia 16 de maio, no Coliseu dos Recreios.

Os Prémios Play dividem-se por 12 categorias, sendo que este ano foi acrescentada a categoria de Música Ligeira e Popular. Juntam-se mais duas categorias, cujos prémios serão entregues durante a gala: o Prémio Carreira, atribuído pela Audiogest e pela GDA, e o Prémio da Crítica, definido por um painel de jornalistas da área da música

