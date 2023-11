Nokia processa Amazon e HP por violação de licenças de tecnologias vídeo

"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rochaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

A empresa europeia acrescentou que também estava a processar a HP, ex-Hewlett-Packard, num tribunal nos EUA, igualmente por utilização de tecnologias vídeo suas sem autorização, conforme comunicado disponível no sítio do grupo.

Neste texto, o responsável pelas licenças do grupo, Arvin Patel, adiantou que a Nokia estava"em discussões com a Amazon e a HP desde há alguns anos". As outras jurisdições em que está a processar a Amazon são na Alemanha, no Reino Unido e no Tribunal de Justiça da União Europeia.

Em causa está o serviço Prime Vídeo, da Amazon, assim como sobre aparelhos que, segundo a Nokia, infringem as suas licenças em vários aspetos, como difusão de conteúdos, recomendação de conteúdos e questões ligadas aos equipamentos, segundo o comunicado.

Para a Nokia há uma divisão entre os que investiram no desenvolvimento da tecnologia"e os que estão a beneficiar mais" de um mercado que a empresa finlandesa estima que possa alcançar os 300 mil milhões de dólares até 2028.

A Nokia adiantou que já chegou a acordo amigável sobre estas tecnologias com Apple, Samsung e outros fabricantes de aparelhos.

