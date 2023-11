'Nojo e vergonha': ataque de adeptos do Marselha ao autocarro do Lyon fere treinador, cancela jogo e deixa França em choque

Era o jogo da jornada. Tinha havido o triunfo ” a ferros” do PSG frente ao Brest no sábado e a vitória do Lille de Paulo Fonseca diante do Mónaco na tarde de domingo, mas as atenções estavam centradas no sul do país onde dois dos clubes com mais história e em momentos menos positivos jogavam a importante possibilidade de redenção na Ligue 1 e perante os adeptos.

Esta segunda-feira, as capas dos jornais desportivos franceses deveriam ter a euforia da festa dos golos, um momento que tivesse definido o clássico ou a tristeza de quem perdeu e viu a situação ficar ainda mais difícil.

Dezenas de adeptos visitados atiraram pedras, tochas, garrafas e latas de cerveja às viaturas do Lyon, sendo que Fabio Grosso acabou por ser a face mais visível desse ataque pelas feridas. Quando o autocarro chegou à garagem do Vélodrome, perante a indignação de todos os elementos da equipa, o técnico foi transportado ao gabinete médico, de onde saiu com uma ligadura e um penso na zona do olho esquerdo entre muito sangue, seguindo depois para o hospital. headtopics.com

“As imagens dos autocarros apedrejados, bem como do rosto ensanguentado do treinador Fabio Grosso, são aterradoras. Estes atos inaceitáveis são a negação dos próprios valores do futebol e do desporto e os seus autores têm de ser encontrados e severamente punidos. Os primeiros sete suspeitos já foram detidos.

