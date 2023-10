Noémia Costa homenageada com Medalha de Mérito Social Grau Ouro e surpreendida pela filha: 'Não queri ...

Noémia Costa foi esta sexta-feira, dia 27 de outubro, homenageada com a Medalha de Mérito Social Grau Ouro no Congresso Envelhecer nos Eixos II, que se realizou em Oliveira do Bairro. A atriz foi duplamente surpreendida ao percebe que a sua filha, Joana França, estava presente no evento. 'Hoje no Congresso Envelhecer nos Eixos II em Oliveira do Bairro no Quartel das Artes, fui agraciada com a Medalha de Mérito Social Grau Ouro.

O meu agradecimento à Anges na pessoa do Professor Doutor Ricardo Pocinho. A minha Gratidão', começou por escrever na legenda da publicação feita no Instagram. Por fim, Noémia Costa declarou-se à sua filha: 'A ti minha irmã obrigada por todo o amor e suporte. A ti minha filha, quando te vi chegar não queria acreditar em tamanha demonstração de Amor, fazer 500km para me veres deixa-me a Alma cheia, obrigada por me amares'.

