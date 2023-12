Noah Zino critica acordo da cimeira do clima e líderes da COP 28

Noah Zino, porta-voz do movimento Climáximo, considera que não há nada de positivo no acordo da cimeira do clima e critica os líderes da COP 28, "responsáveis pela crise climática que eles próprios produziram e depois vão produzir relatórios com falsas soluções".

E apela à "transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crucial, a fim de alcançar a neutralidade de carbono em 2050 em acordo com recomendações científicas". "Eles estão a dizer que o Acordo de Paris está morto, 2023 é factualmente o ano com mais emissões de sempre e só agora, pela primeira vez, aparece num texto de uma Conferência das Partes a expressão combustíveis fósseis. E para eles isto é uma vitória quando este texto não vincula nada a ninguém com nenhuma responsabilidade". Para o Climáximo "o que estas conferências nos dizem é que os responsáveis pela crise climática estão tranquilos com continuar a matar as pessoas com a crise climática que eles próprios produziram e depois vão produzir relatórios com falsas soluções"





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Visão económica e política do país e do mundoUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Quando, em janeiro, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que Sultan al-Jaber iria liderar as negociações na cimeira do clima das Nações Unidas deste ano (COP 28), a notícia foi recebida com surpresa e alguns elogiosao mesmo tempo que lidera uma indústria que é responsável pela crise“, apontou a ativista sueca, Greta Thunberg. Para uns, Jaber — formado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Coventry, em Inglaterra — foi uma escolha promissora para liderar as negociações sobre o clima, no Dubai

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Secretário-geral da ONU pede flexibilidade e ambição máximas nas negociações finais da cimeira do climaO secretário-geral das Nações Unidas pediu flexibilidade e ambição máximas nas negociações finais da cimeira do clima, mas sem perder de vista os objetivos assumidos no Acordo de Paris.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Presidentes dos EUA e China comprometem-se com acordo climático de ParisO anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco. A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China. Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Ex-autarcas de Montalegre acusados em processo de associação criminosaDe acordo com o Ministério Público, o valor da vantagem da atividade criminosa obtida ronda os cerca de 10,5 milhões de euros.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »