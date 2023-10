Nirvana lançam reedição especial de 30º aniversário de “In Utero”: ouça aqui todas as novidades

A edição especial do 30º aniversário do derradeiro álbum dos Nirvana foi lançada esta sexta-feira nos mais diversos formatos: saiba o que pode esperarA reedição está disponível em formato vinil (edição especial de 8xLP ou 1xLP), CD (edição super deluxe de 5 CD ou edição deluxe de 2CD) e digital.

Os três lançamentos da Super Deluxe Edition compreendem um total de 72 faixas. Em comunicado pode ler-se que entre o material inédito estão incluídos dois concertos completos da era “In Utero”, nomeadamente “Live In Los Angeles” (1993) e o último concerto da banda em Seattle, “Live In Seattle” (1994), além de seis faixas bónus ao vivo gravadas em Roma, Springfield e Nova Iorque.

Às doze canções originais de “In Utero” juntam-se ainda cinco temas bónus e lados B. “In Utero” foi gravado ao longo de seis dias em fevereiro de 1993 com o produtor Steve Albini. Os Nirvana obrigaram o produtor Steve Albini a pregar uma partida por telefone a Eddie Vedder, dos Pearl Jam headtopics.com

30 anos de "In Utero", o último álbum dos Nirvana: como Kurt Cobain escreveu o seu testamento no meio do 'furacão'Dave Grohl: "Antes de gravarmos o 'Nevermind', os Nirvana viviam na miséria"

