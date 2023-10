Nira escapou ao massacre do Hamas e quer que Governo português ajude a salvar o marido

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.O relato parece saído de um filme e é contado ao PÚBLICO na primeira pessoa por Nira Sharabi, cidadã israelo-portuguesa. Escapou miraculosamente à morte com as três filhas adolescentes no dia em que elementos armados do grupo terrorista Hamas massacraram muitos dos mil habitantes doBe’eri.

Instantes antes desta conversa, um soldado israelita visitara a família, que se encontra em Kfar Hareef, no Sul de Israel, para trazer uma notícia menos terrível, se assim se pode dizer. A cunhada e as duas sobrinhas menores, que foramnaquela manhã numa casa vizinha, acabaram por ter uma morte rápida, depois de se ter especulado sobre eventuais torturas.

Nira está viva para contar a história. Os homens do Hamas chegaram de manhã, tiraram a família de casa. O marido Yosef, de 53 anos, foi colocado num carro, com dois jovens de 17 e 15 anos, e levado em direcção à Faixa de Gaza. A mulher e as filhas demoraram algum tempo a digerir que não iria voltar. Sentadas na relva, com dois idosos, esperaram pelo seu destino, guardadas por um membro do Hamas. headtopics.com

Um tiroteio ali perto captou a atenção do homem, que as deixou sozinhas por algum tempo. Com frieza e rapidez, Nira pediu a todos para se levantarem e procurou um sítio para se esconderem. Viu uma casa já semidestruída e entrou com o grupo, apostando que os terroristas não voltariam ali. Durante oito horas, estiveram encerrados num quarto às escuras e em completo silêncio.

. “Estamos em choque, mas não queremos perder o ânimo”, disse ao PÚBLICO, referindo-se à possibilidade de o Hamas libertar os reféns com– até agora foram soltas quatro reféns, as primeiras, mãe e filha, eram israelo-americanas. headtopics.com

Guerra Israel-Hamas: líderes europeus tentam consenso sobre 'pausas' para que ajuda humanitária chegue a Gaza

Netanyahu admite que também deve ser responsabilizado por ataque do HamasO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, admitiu quarta-feira que também deverá ser responsabilizado pelas falhas de segurança que permitiram o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em Israel, em 7 de outubro, mas só depois da guerra.

