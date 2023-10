Nike e Dove aliam-se para promover autoestima

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

“Ao mudar o foco da conversa da aparência dos seus corpos para o que os seus corpos podem fazer, inspiramos mais meninas a permanecer e beneficiar do desporto”, diz Vanessa Garcia-Brito, vice-presidente da Nike, citada no mesmo

com mais raparigas no desporto, acreditamos que estamos a criar a próxima geração de mulheres líderes e agentes de mudança que farão o mundo avançar No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.O protesto surgiu na sequência de evidências que demonstraram que a Unilever - dona de marcas como a Dove, Cif, Lipton ou Axe - pagou 331 milhões de dólares em impostos à Rússia no ano passado.

Antuérpia-FC Porto. Segunda parte começa sem alterações (1-0, 45')Os dragões visitam os belgas e precisam de uma vitória para continuar na luta pelos oitavos da Champions. Iván Jaime e Zaidu são baixas, Pepe e Eustáquio recuperaram e são titulares. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕

Dona da Dove e da Knorr fatura mais 5,2% no terceiro trimestre, apesar de menores vendasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Literacia em saúde aumenta qualidade de vida das pessoas mais vulneráveisO estudo avaliou o impacto da promo&231;&227;o da literacia em sa&250;de na qualidade de vida de 780 utentes algarvios ao longo de dois anos e meio. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Orçamento do Estado é 'mais uma oportunidade perdida' para problemas da música, diz AudiogestA associação refere que o Orçamento do Estado não resolve os problemas do setor e é uma oportunidade perdida para apoiar os artistas e músicos nacionais e promover a sua internacionalização. Consulte Mais informação ⮕