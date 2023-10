Newcastle conta com Tonali até confirmação da suspensão por apostas ilegais

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosAndré Ventura acusado de fazer montagem em publicação a criticar o GovernoO Newcastle conta com Sandro Tonali para o jogo de sábado com o Wolverhampton, da Liga inglesa de futebol, enquanto aguarda a confirmação da suspensão de 10 meses que o italiano enfrenta por apostas ilegais,...

Sandro Tonali foi suspenso por 10 meses por envolvimento em apostas desportivas ilegais em jogos de futebol, mas a decisão anunciada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) só entrará em vigor após concluídos os trâmites burocráticos.

"Ainda não recebemos a confirmação oficial. Vimos as notícias, os rumores, mas não recebemos nada das autoridades italianas. Estamos no limbo à espera que chegue a confirmação", disse o treinador dos 'magpies', Eddie Howe, em conferência de imprensa. headtopics.com

O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, explicou que o jogador, de 23 anos, foi suspenso por um total de 18 meses, mas que irá cumprir uma pena efetiva de 10 meses, e que os restantes oito serão cumpridos em sessões de terapia para viciados em recuperação."Há uma boa chance de que ele esteja disponível amanhã . Várias coisas ainda precisam acontecer antes que a sanção seja imposta", acrescentou ainda o treinador Eddie Howe.

Tonali, que no verão passado se tornou no jogador italiano mais caro de sempre ao transferir-se do AC Milan para os ingleses Newcastle por 64 milhões de euros, é o segundo futebolista a ser sancionado no caso das apostas ilegais, depois do seu compatriota Nicolo Fagioli, suspenso por sete meses. headtopics.com

Sandro Tonali foi suspenso por mais tempo que Fagioli, devido à agravante de ter apostado sempre nas vitórias do Brescia e do AC Milan, quando alinhava nas respetivas equipas, mas beneficiou do facto de ter colaborado com a investigação.

