Neto diz que 'não chega ser consistente por 45 minutos', mas empate 'seria mais justo'

Selecionador alerta que é preciso melhorar na finalização e na consistência, depois da derrota (2-1) com a Áustria, a contar para a terceira jornada da Liga ads Nações feminina.Francisco Neto avisa que não basta jogar bem durante 45 minutos, depois da derrota de Portugal no terreno da Áustria, por 2-1, na terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações feminina.

Em declarações ao Canal 11, no final da partida, Neto destaca a"primeira parte dominadora" de Portugal, com"oportunidades suficientes para ir para o intervalo com outro resultado", e lamenta a quebra de rendimento nos segundos 45 minutos, em que a Áustria saltou para a frente.

"Não conseguimos equilibrar o jogo durante 30 minutos. A Áustria foi melhor que nós e marcou num lance fortuito, quando estava nitidamente por cima. Na parte final, conseguimos novamente pegar no jogo e equilibrar, voltámos a ter oportunidades. Um resultado injusto pelo que fizemos na primeira parte, mas a Áustria, pelo que fez na segunda parte, também mereceu os seus golos. O empate seria o mais justo", diz. headtopics.com

"Não chega ser consistente por 45 minutos mais dez ou 15 na segunda, hoje não foi suficiente. Vamos ter de crescer no jogo todo, nos 90 minutos, porque os pormenores podem matar uma equipa", adverte. Com este resultado, a seleção nacional cai para o terceiro lugar do grupo A2, que obriga a disputar um"play-off" de manutenção na primeira divisão, com três pontos, menos um que a Áustria, que subiu a segunda.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Florentino perdeu espaço no Benfica. Roger Schmidt explica porquêM&233;dio portugu&234;s ainda n&227;o convenceu o treinador, que tem esta &233;poca mais op&231;&245;es &224; disposi&231;&227;o para o meio-campo. Consulte Mais informação ⮕

Villas-Boas: 'Choca-me a forma leviana e de cavaqueira com que se apresentam 50 milhões de prejuízo'Ao "Expresso", o ex-treinador acredita que o FC Porto "neste momento n&227;o &233; dos seus s&243;cios: &233; dos bancos, &233; dos fornecedores, &233; dos clientes". Futebol feminino &233; "ponto de vergonha" e &233; "uma urg&234;ncia absoluta que se criem todos os escal&245;es". Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300 mil processosO SEF avan&231;a que a m&233;dia di&225;ria de apresenta&231;&227;o de uma manifesta&231;&227;o de interesse no portal SAPA &233; de mil pedidos. Consulte Mais informação ⮕

Duas associações apresentam queixa no MP contra fim da ciclovia na Av. Berna“Incr&233;dulos assistimos agora ao avan&231;ar da obra de remo&231;&227;o da ciclovia, apesar de uma peti&231;&227;o com mais de 1.000 assinantes, dos protestos ocorridos e de toda a pol&233;mica que esta obra, ilegal e em contram&227;o, tem gerado. Consulte Mais informação ⮕

Patriarcado de Lisboa despede-se de D. Américo AguiarNa celebra&231;&227;o da dedica&231;&227;o da S&233;, D. Rui Val&233;rio alertou, ainda, para a crise na habita&231;&227;o que afeta os mais pobres e os jovens, e disse aos padres que “urge passar de saber fazer para o saber ser” Consulte Mais informação ⮕