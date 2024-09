Netanyahu: 'Não há lugar no Irão que Israel não possa alcançar'

“Não há lugar no Irão que Israel não possa alcançar e isto é verdade para todo o Médio Oriente”, diz Netanyahu na ONU “Estamos a ganhar”, diz o primeiro-ministro israelita, que discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas no quinto dia de ataques consecutivos contra o Líbano

Cratera provocada por um ataque aéreo israelita em Jiyeh, no caminho entre Beirute e a cidade de Sidon, no sul do Líbano“Decidi vir aqui para esclarecer tudo, para falar em nome do meu povo, do meu país, da verdade. E aqui está a verdade:. Israel já alcançou a paz e voltará a fazê-lo”, começou por dizer Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita referiu-se aos ataques de 7 de outubro levados a cabo pelo Hamas — que fizeram mais de mil vítimas mortais e duas centenas de reféns — como uma “”. “Milhares de terroristas do Hamas apoiados pelo Irão cometeram atrocidades inimagináveis”, descreveu, prometendo que o seu país só vai descansar quando os restantes reféns regressarem a casa sãos e salvos.

Israel Netanyahu ONU Líbano Irão

