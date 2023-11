Netanyahu espera boas notícias sobre a libertação de reféns pelo Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que espera "ter boas notícias em breve”, quanto à libertação dos 50 reféns pelo Hamas, após o Qatar ter afirmando estar já nos "detalhes finais". "Estamos muito concentrados numa defesa muito forte e proativa a norte, de forma a conseguirmos uma vitória esmagadora a sul. Quanto ao primeiro objetivo, a eliminação do Hamas, só vamos parar quando estiver concretizado.

Quanto ao segundo objetivo, o regresso dos reféns, estamos a fazer progressos. Acho que não vale a pena dizer muita coisa, não neste momento, mas espero ter boas notícias em breve”, afirma. "O movimento deu a sua resposta aos irmãos do Qatar e aos mediadores. Estamos a aproximar-nos da conclusão de um acordo de tréguas", disse Haniyeh, citado numa breve mensagem publicada na conta do movimento palestiniano na plataforma Telegram. Ao mesmo tempo que se discute e aumentam os apelos para suspender os bombardeamentos a Gaza, no terreno intensificam-se os combates. alerta para o risco de morte à fome dos civis em Gaz





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutem esforços para libertação de reféns do HamasO Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente, diz Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje que Israel ficará encarregado da segurança de Gaza por tempo indeterminado, quando terminar a guerra que travam naquele território contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente, diz Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje que Israel ficará encarregado da segurança de Gaza por tempo indeterminado, quando terminar a guerra que travam naquele território contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente acredita Benjamin Netanyahu'Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é uma erupção do terror do Hamas numa escala que não poderíamos imaginar', referiu o primeiro-ministro israelita.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Benjamin Netanyahu admite que Israel ficará responsável pela segurança de GazaEm entrevista &224; esta&231;&227;o norte-americana ABC, o primeiro-ministro de Israel foi questionado sobre quem deveria governar Gaza quando a guerra terminasse e foi perent&243;rio na resposta: “Aqueles que n&227;o querem seguir o caminho do Hamas”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Emmanuel Macron já está em Israel para encontro com Benjamin Netanyahu para discutir propostas de pazO Presidente francês, Emmanuel Macron, aterrou esta terça-feira em Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e discutir caminhos de paz, incluindo a solução de dois estados.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »