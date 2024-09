Netanyahu Descarta Cessar-Fogo em Nova Iorque

Com o Médio Oriente em convulsão, Benjamin Netanyahu já chegou a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Apesar de não mencionar diretamente a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos e de França, o primeiro-ministro de Israel descartou-a logo nas suas primeiras declarações ao chegar ao aeroporto.A expectativa de Israel aceitar o cessar-fogo durou apenas o tempo do voo de Telavive a Nova Iorque.

Apesar dos apelos ao cessar-fogo, os Estados Unidos disponibilizaram mais 8,7 mil milhões de dólares em apoio militar a Israel, conforme anunciado pelo secretário de Defesa norte-americano, reiterando o apoio contínuo dos EUA. O fenómeno"A Cicatriz" por Maria Francisca Gama: o amor pelo Brasil, as críticas e a"moda dos livros"“Não temos turismo a mais, temos é economia a menos. Há menos setores a dar um contributo para a economia como o que o turismo dá”

Israel Hezbollah Cessar-Fogo Netanyahu ONU

