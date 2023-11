Netanyahu defende acordo para troca de reféns por detidos palestinianos

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Governo de unidade nacional de Israel, defendeu um acordo para a troca de reféns por detidos palestinianos durante uma pausa no conflito. No entanto, reiterou que a guerra vai continuar até Telavive alcançar os objetivos a que se propôs, a libertação de todos os cativos, a destruição do Hamas, o grupo islamista no poder na Faixa de Gaza desde 2006, e a garantia de que aquele território deixe de constituir uma ameaça para o seu país.

afirmou o chefe do Governo antes do início de uma reunião ministerial para discutir o acordo. Netanyahu, que descreveu a libertação dos reféns como uma"prioridade absoluta", disse que os ministros tinham"pela frente uma decisão difícil, mas correta". O acordo em questão permitirá a libertação de pelo menos 50 pessoas, entre mulheres e crianças, em troca de pelo menos 150 palestinianos, e até 300. Em troca, Telavive compromete-se a calar as armas e a cessar as operações de vigilância aéreas durante quatro e cinco dias, além da entrada de assistência humanitária e combustível em Gaz





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente, diz Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje que Israel ficará encarregado da segurança de Gaza por tempo indeterminado, quando terminar a guerra que travam naquele território contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente, diz Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje que Israel ficará encarregado da segurança de Gaza por tempo indeterminado, quando terminar a guerra que travam naquele território contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel será responsável pela segurança de Gaza indefinidamente acredita Benjamin Netanyahu'Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é uma erupção do terror do Hamas numa escala que não poderíamos imaginar', referiu o primeiro-ministro israelita.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Benjamin Netanyahu admite que Israel ficará responsável pela segurança de GazaEm entrevista &224; esta&231;&227;o norte-americana ABC, o primeiro-ministro de Israel foi questionado sobre quem deveria governar Gaza quando a guerra terminasse e foi perent&243;rio na resposta: “Aqueles que n&227;o querem seguir o caminho do Hamas”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Emmanuel Macron já está em Israel para encontro com Benjamin Netanyahu para discutir propostas de pazO Presidente francês, Emmanuel Macron, aterrou esta terça-feira em Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e discutir caminhos de paz, incluindo a solução de dois estados.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Reservistas israelitas criticam o filho de Benjamin Netanyahu por não voltar para Israel para combaterSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »