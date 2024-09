Netanyahu Chama Morte de Nasrallah 'Mudança Histórica' e 'Condição Essencial'

O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , considera que a morte do líder do Hezbollah é uma"mudança histórica" e uma"condição essencial" para a mudança da balança do poder no Médio Oriente, numa primeira reação ao anúncio da morte de Hassan Nasrallah .

Nas mesmas declarações, Netanyahu disse que as mortes de outros comandantes importantes do Hezbollah não foram suficientes e que ele próprio decidiu que Nasrallah também precisava de ser eliminado. Israel já tinha matado em 20 de setembro o chefe das operações militares e das forças de elite, Ibrahim Aqil, num outro ataque em Beirute, em que morreram também 16 outros membros do Hezbollah e dezenas de civis.

Hezbollah Hassan Nasrallah Benjamin Netanyahu Israel Médio Oriente

