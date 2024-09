Netanyahu acusa Irão de estar por trás dos ataques do Hamas e ameaça Teerão

Na Assembleia-Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro de Israel acusou o Irão de estar por detrás dos ataques do Hamas , do Hezbollah , de houtis no Iémen e de xiitas no Iraque e ameaçou Teerão que"o longo braço de Israel " chega a todo o lado.

Netanyahu indicou que o país enfrenta “inimigos selvagens” que procuram a aniquilação de israelitas e que apenas se tenta defender de “assassinos”.

Israel Irão Hamas Hezbollah Netanyahu ONU Assembleia Geral Das Nações Unidas

