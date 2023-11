Net-Zero. Indústria europeia mais limpa e menos dependente do exterior

O compromisso votado na ITRE, que teve como relator o meu colega alemão Christian Ehler, é apoiado pelas três principais forças políticas europeias: PPE, S&D e Renew, esperando-se por isso que seja ratificado na segunda sessão plenária de novembro, em Estrasburgo. Seguir-se-ão as negociações com o Conselho Europeu, assim que este tenha alcançado a sua própria posição conjunta.

Considerada a resposta europeia ao multimilionário InflationReductionAct, dos Estados Unidos, esta Lei tem como objetivo essencial criar as condições para multiplicar a capacidade da Europa para produzir tecnologias neutras em termos de emissões de CO2, abrangendo todos os produtos, componentes e equipamentos necessários para o seu fabrico.

Na ampla lista de tecnologias propostas pela Comissão - à qual o compromisso votado pela ITRE veio acrescentar várias outras, além de prever que a mesma seja atualizada por ato delegado a cada seis meses -, incluem-se as tecnologias solares fotovoltaicas e térmicas, as eólicas em terra e offshore, baterias e armazenamento, eletrolisadores e células de combustível. headtopics.com

Em termos gerais é definida a meta de que pelo menos 40% destas tecnologias limpas sejam fabricadas na Europa e que estas correspondam a pelo menos 25% da demanda global, em valor, para estes recursos.Mas esta lei não se concentra apenas neste ponto, contemplando também disposições sobre partilha de dados em projetos cruciais e uma aposta na formação, contemplando o treino de pelo menos 100 mil pessoas no período de três anos.

Foram identificadas três grandes áreas/objetivos: a Criação de Condições para o Investimento, o que implica reduzir a carga administrativa e burocrática ao fabrico, garantir o acesso à informação, facilitar o acesso aos mercados e o incentivo à inovação através dos chamadosregulatórios; Melhorar as Qualificações, com o referido objetivo de formar 100 mil pessoas e criar uma Plataforma Net-Zero para partilha de... headtopics.com

