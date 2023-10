Nesta maratona de edição podes criar mais páginas sobre mulheres negras na Wikipédia

Chama-se Editatona Visibilidade Negra e é, como o nome indica, uma maratona de edição e criação de páginas da Wikipedia para darO projecto não é novo. Desde 2019 é organizado mais do que uma vez por ano, com foco em personalidades diferentes. Recentemente, a 29 de Julho, criaram e melhoraram páginas de artistas trans negras, com curadoria de Lolo Arziki.A relevância é clara.

Esta edição vai ocorrer das 11h às 16h, na PENHA SCO, Rua Neves Ferreira, em Lisboa. A participação é gratuita, apenas está sujeita a uma inscrição prévia. Para te inscreveres, basta enviares o teu nome paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

Partido Sinn Féin acredita na unificação das Irlandas ainda nesta décadaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sinn Féin acredita na unificação das Irlandas ainda nesta décadaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Dalila Carmo lança apelo desesperado na internetFilha da empregada da atriz está desaparecida desde setembro. Artista usa a sua visibilidade para procurar pistas da mulher. Consulte Mais informação ⮕

MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSPMAI diz que contratações de funcionários não policiais vão permitir 'libertar recursos policiais' e 'reforçar o policiamento, proximidade e visibilidade, porque é uma das prioridades políticas'. Consulte Mais informação ⮕

Baptista da Silva: apanha-me se puderesFalar de Artur Baptista da Silva não é, ou não é apenas, falar de 'um burlão português', ao contrário do que assevera a Wikipédia, sempre desinformada. Consulte Mais informação ⮕

O antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade mexicana de AcapulcoEstradas, hotéis e estádios nesta cidade costeira ficaram severamente danificados com a passagem deste furacão de categoria máxima. Consulte Mais informação ⮕