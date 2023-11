Neres vai ser operado e só volta em 2024

O jogador sofreu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo na partida contra o Casa Pia, jogo em que saiu aos 64 minutos. O internacional brasileiro foi avaliado pelo departamento médico do Benfica e, segundo as várias fontes, foi decidido avançar para a operação. A intervenção cirúrgica deverá ocorrer dentro de duas semanas.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

:

SICNOTICIAS: Orçamento do Estado 2024: reviver o passado com cofre para futuroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Debate e votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O primeiro-ministro admitiu que a privatização da TAP afinal pode não avançar. António Costa disse que a empresa só será vendida se o comprador garantir que o aeroporto de Lisboa mantém a importância estratégica.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Inflação cai para 2,1% em outubro e fixa valor para subida das portagens em 2024A inflação registou uma forte desaceleração no mês de outubro, caindo para 2,1%. Este indicador serve de referência à atualização de portagens no próximo ano.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Portagens podem subir mais de 2% em 2024Estimativa rápida do INE tem em conta o índice de preços ao consumidor de outubro, excluindo habitação.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: ID.7 Tourer é a nova carrinha Passat eléctrica e chega já em 2024Apesar dos SUV e crossovers serem os veículos da moda, a VW continua decidida a propor igualmente carrinhas. A versatilidade é similar, mas esta solução oferece menos peso e mais autonomia.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: 'Mais rendimentos, mais investimentos, mais futuro': Medina sobre Orçamento do Estado para 2024Votação decorre estando a aprovação garantida com os votos da maioria absoluta do PS.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »