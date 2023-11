Neres só deve voltar em 2024

David Neres contraiu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no jogo frente ao Casa Pia, no sábado, e deverá ser submetido a uma intervenção cirúrgica, só devendo voltar à ação em 2024. O internacional brasileiro sofreu uma entrada aos 38 minutos, mas continuou em jogo até aos 63’, sendo substituído por Di María.

O tempo de paragem ainda não é certo, mas garantidamente serão precisos alguns meses até o esquerdino regressar às opções de Roger Schmidt. A mazela é semelhante à de Gonçalo Guedes, que esteve cerca de quatro meses de baixa. Trata-se de uma baixa de vulto para o treinador alemão, que tinha voltado a apostar em Neres de forma mais sólida, concedendo-lhe a titularidade em seis dos últimos sete jogos oficiais da equipa.

Benfica. David Neres com lesão no meniscoTempo de paragem do brasileiro n&227;o foi divulgado. Consulte Mais informação ⮕

Problema a triplicar para Schmidt. Neres pode ser operadoBrasileiro sofreu uma lesão no menisco e só deverá voltar aos relvados em 2024. Consulte Mais informação ⮕

David Neres tem lesão no meniscoBenfica fez atualização do boletim clínico e brasileiro é a novidade. Consulte Mais informação ⮕

David Neres junta-se a Bah, Kökcü e Musa entre as baixas no BenficaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

David Neres integra boletim clínico do Benfica e pode parar vários mesesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Governo reserva 113 milhões de euros para gastar em viagens8,3 milhões de euros é quanto aumenta a despesa prevista em 2024, face a 2023. Consulte Mais informação ⮕