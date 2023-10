'Nem tive tempo de fazer o luto': Hadas não sabe dos filhos, a mãe e a sobrinha foram assassinadas

Só na família de Hadas foram raptadas cinco pessoas. Dois filhos, Erez e Sahar, o pai deles, a mãe e a sobrinha. Há uma semana, a pior notícia chegou: a minha mãe e a sobrinha foram assassinadas. O filho faz 12 anos e, pela primeira vez, não estão juntos.Israel atualizou o número de reféns em Gaza. 229 pessoas estão nas mãos do Hamas, incluindo idosos e crianças.

"Ele adora andar de bicicleta todo-o-terreno, o pai dele também é muito profissional no ciclismo, portanto, aqui estamos. Quem me dera que ele aqui estivesse para se divertir com todos e sentir-se um rapaz normal", diz Hadas Kalderon."Foram raptados cinco familiares meus. Cinco. A minha mãe, a minha sobrinha, dois filhos, Erez e Sahar, e Ofir, o pai deles. Há uma semana, fui informada que a minha mãe e a minha sobrinha tinham sido assassinadas.

Apesar da tarefa estar mais dificultada para o Qatar, ainda há esperança de conseguir libertar mais reféns.mortos, feitos reféns ou que desapareceram desde o ataque do Hamas a Israel. Ofensiva israelita em Gaza: "Menos mau seria que se limitasse ao que tem estado a acontecer nas últimas 48 horas" headtopics.com

Na análise à crise no Médio Oriente, Ricardo Alexandre diz que “se uma ofensiva em grande escala for mesmo concretizada, será uma destruição enorme, muito para lá daquilo que já acontece hoje, que é uma escala já em si muito elevada”.

Maurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos:... headtopics.com

Desamados e esquecidosNem o Paddy dos Unicórnios nem o Guterres da ONU disseram algo de muitíssimo errado. Consulte Mais informação ⮕

Medina garante que IMI não aumentará em 2024 nem no futuroO ministro das Finanças assegurou que o valor do imposto sobre habitação não vai subir fruto da atualização do coeficiente de localização dos prédios. Consulte Mais informação ⮕

Medina garante que não haverá aumento de IMI em 2024, nem nos anos seguintesO ministro das Finan&231;as est&225; no Parlamento para a audi&231;&227;o sobre o Or&231;amento do Estado para 2024. Consulte Mais informação ⮕

Luísa Villar: “Acho que o Daniel Oliveira é o melhor entrevistador deste país”'Eu nem sei como ele descobriu coisas que eu já nem me lembrava!' Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00h00 e as 11h30 no Norte e Centro devido ao mau tempoN&227;o h&225; registo de v&237;timas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 230 ocorrências entre as 00H00 e as 11H30 no Norte e Centro devido ao mau tempoNão há registo de vítimas nem danos avultados. Consulte Mais informação ⮕