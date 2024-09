Nelson DeMille morre aos 81 anos após luta contra cancro

, explicava. Para si, o significado da vida não tinha a ver com o bem e o mal, o certo e o errado, o dever, a honra, o paísNelson DeMille morreu na terça-feira, os 81 anos, após uma luta contra um cancro no esófago em estágio 4, anunciaram os seus filhos Lauren, Alexander e James.«Fiel à sua forma, enfrentou essa provação com coragem, graça e bom humor.

, acrescentaram. De acordo com Alexander DeMille, que também é escritor e que colaborou com Nelson em algumas obras, o seu pai sempre foi alguém que unia as pessoas. Lauren, por sua vez, lembrou ainda que o pai, além de grande contador de histórias, também era um bom ouvinte.Nascido em Nova Iorque, em 1943, antes de se tornar escritor, foi tenente de infantaria e combateu um ano no Vietname, sendo condecorado com a Medalha Aérea e a Estrela de Bronze.

