Negociações tensas e (ainda) sem fumo branco entre Governo e médicos

Ao fim de longas horas de reunião, ainda não há fumo branco a sair do Ministério da Saúde. Governo e sindicatos dos médicos continuam reunidos. O que está a dificultar o acordo tão desejado, por todas as partes?Sindicatos e ministro da Saúde estão reunidos para discutir a proposta final, mas o encontro parece longe do fim e pode até nem ser o último.

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.

Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. headtopics.com

Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”Sara Correia: “Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam”

Governo e médicos voltam hoje a sentar-se à mesa das negociaçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Governo e sindicatos médicos retomam negociaçõesA falta de um entendimento tem agudizado a luta dos cl&237;nicos, com greves e declara&231;&245;es de escusa ao trabalho extraordin&225;rio al&233;m das 150 horas anuais obrigat&243;rias. Consulte Mais informação ⮕

Governo e médicos voltam hoje a sentar-se à mesa das negociaçõesEstruturas sindicais manifestaram-se 'totalmente abertas' ao diálogo 'dado a gravidade que o Serviço Nacional de Saúde atravessa neste momento'. Consulte Mais informação ⮕

Governo e médicos voltam hoje a sentar-se à mesa das negociaçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Primeiro-ministro espanhol defende aprovação de lei de amnistia na CatalunhaO chefe em exercício do Governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu hoje a aprovação de uma lei amnistia na Catalunha, antes das negociações para a sua investidura no novo Governo do país. Consulte Mais informação ⮕

Primeiro-ministro espanhol defende aprovação de lei de amnistia na CatalunhaO chefe em exercício do Governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu a aprovação de uma lei amnistia na Catalunha, antes das negociações para a sua investidura no novo Governo do país. Consulte Mais informação ⮕