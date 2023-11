Negociações para a libertação de reféns entre Israel, EUA, Catar e Egipto

Os bastidores da negociação para a libertação de reféns: entre Israel, EUA, Catar e Egipto, cada passo foi como “arrancar dentes”. Um acordo que começou a ser montado logo depois do massacre de 7 de outubro acabou por resultar na já quase certa libertação de 50 mulheres e crianças levadas pelo Hamas para Gaza nesse dia. A incerteza, no entanto, ainda paira sobre a concretização do acordo, que prevê também a libertação de 150 palestinianos detidos pelos israelitas.

As negociações foram difíceis e a opinião pública israelita teve um papel essencial neste desfecho, por nunca aliviar a pressão sobre o Governo de Netanyahu. Benjamin Netanyahu sabia que não podia atrasar mais um acordo com o Hamas para a libertação dos reféns. Desde o dia 7 de outubro que o primeiro-ministro israelita enfrenta pedidos constantes das famílias daqueles que foram levados para Gaza para que faça deles a sua prioridade





