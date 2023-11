Negociações entre sindicatos dos médicos e governo são retomadas

Com uma das forças sindicas mais reticente do que a outra, este sábado retomam as negociações entre os sindicatos dos médicos e o governo. Mais do que o salário, a FNAM sublinha que não pode assinar qualquer acordo sem conhecer previamente os documentos promulgados pelo Presidente da República, mas ainda não publicados, que contextualizam legalmente o regime de dedicação plena e as alteração das Unidades de Saúde Familiar.

Como ainda não estão publicados esses articulados, o acordo poderá voltar a não ser possível desta vez Na última reunião entre sindicatos dos médicos e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, as negociações avançaram em dois pontos. Opara os médicos que, podendo pedir escusa de trabalho em Serviço de Urgência (mais de 55 anos) e de trabalho nocturno (mais de 50 anos), não o façam até 31 de dezembro de cada an

:

VİSAO_PT: Bloco adverte que das negociações entre médicos e Governo depende futuro do SNSVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Bloco adverte que das negociações entre médicos e Governo depende futuro do SNS'É preciso levar as negociações a sério', disse Mariana Mortágua.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Bloco adverte que das negociações entre médicos e Governo depende futuro do SNSO Bloco de Esquerda considerou hoje que o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) depende das negociações entre Governo e médicos, e advertiu o ministro Manuel Pizarro para não fazer um 'simulacro' de tentativa de acordo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Ministério da Saúde e sindicatos retomam negociações com salários em cima da mesaSindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos reivindicam um aumento salarial transversal de 30%.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Negociações de adesão da Ucrânia à UE poderão avançarSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Médicos e Governo retomam negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »