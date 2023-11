Negociações entre Ministério da Saúde e sindicatos dos médicos terminam sem acordo

A reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos terminou, este sábado, sem acordo e as negociações serão retomadas quarta-feira, com uma nova proposta da tutela em que os sindicatos esperam ver refletidas aproximações do Governo.

Após várias horas de reunião, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) afirmaram que na contraproposta apresentada para este sábado, o Ministério da Saúde não fez qualquer aproximação às reivindicações dos médicos e por isso, não foi possível um acordo. “As propostas que estiveram em cima da mesa hoje são exatamente as mesmas da semana anterior”, disse em declarações aos jornalistas a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá

