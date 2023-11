Negociações entre Governo e sindicatos dos médicos continuam na terça-feira

"Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza". Manifestação junta pró-palestinianos em Lisboa"Está nas mãos do Governo o aspeto que tem a ver com os salários dos médicos que, como eu disse, sofreram uma erosão de 22% nestes últimos anos", frisou o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.

Sindicatos dos médicos e o ministro da Saúde voltam a reunir-se na terça-feira, depois de suspensa mais uma ronda negocial para repor o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. "Temos, neste momento, a reunião suspensa. Não foi possível chegarmos a um acordo, ficaram de nos entregar a contra da contra da contra proposta escrita durante o dia de amanhã e retomaremos aqui, na terça-feira às 02h30 da tarde", disse, por volta das 02h00 da manhã, após nove horas de reunião, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), aos jornalistas.

Joana Bordalo e Sá referiu"um compromisso" do Governo para repor o horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho nos serviços de urgência. "Falta-nos também ainda a questão da grelha salarial, que é um aspeto que também é muito importante que seja atualizado de forma digna e de forma justa para todos os médicos", disse a responsável.Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) referiu aos jornalistas que"falta é o fundamental", ou seja,"criar condições para que seja um acordo razoável". headtopics.com

"Está nas mãos do Governo o aspeto que tem a ver com os salários dos médicos que, como eu disse, sofreram uma erosão de 22% nestes últimos anos", frisou o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

