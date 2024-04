Neemias Queta bate recorde de pontos na NBA

O poste português Neemias Queta conseguiu um novo máximo de pontos na carreira na liga norte-americana de basquetebol , ao conseguir 19 no triunfo dos Boston Celtics sobre os Washington Wizards 132-122, no último encontro da fase regular.

Além de ter melhorado o recorde de pontos, marcando mais três do que na sexta-feira, o poste luso esteve próximo de conseguir o terceiro 'duplo-duplo' da carreira, ficando a apenas um ressalto, alcançando nove, além de ter feito seis desarmes de lançamento, o que é também uma melhor marca pessoal.

Neemias Queta NBA Basquetebol Boston Celtics Washington Wizards

