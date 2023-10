Índia não se compromete com acordo global sobre emissões de ar condicionado

A Índia considera não assinar o compromisso global para a redução das emissões relacionadas com a refrigeração que está a ser preparado para a cimeira dodas Nações Unidas, COP28, alegando a necessidade de o país - o mais populoso do mundo - manter os aparelhos de ar condicionado a preços acessíveis, disseram à Reuters dois funcionários do governo indiano.

Espera-se que os países anunciem a sua decisão sobre este Compromisso Global de Refrigeração na conferência anual sobre o clima que se realizará no Dubai de 30 de Novembro a 12 de Dezembro. A Índia e a China, duas das principais economias mundiais e emissores de carbono, com uma população conjunta de mais de 2,8 mil milhões de pessoas, são fundamentais para o êxito deste compromisso.e refrigeração da Sustainable Energy for All, que ajudou a desenvolver o compromisso.

O país pretende reduzir a quantidade de energia necessária para arrefecimento em todos os sectores em 20% a 25% até 2038, ao abrigo do seu próprio plano de acção de arrefecimento anunciado em 2019.da Índia são muito baixos", disse à Reuters um dos funcionários do Governo. headtopics.com

ultrapassando o crescimento de todos os outros grandes aparelhos domésticos, de acordo com dados publicados esta semana pela Agência Internacional da Energia (AIE). Entre 2019 e 2022, o consumo de electricidade da Índia para ar condicionado aumentou 21% e quase 10% da sua procura de electricidade provém destes aparelhos. As suas emissões de carbonosão de cerca de duas toneladas métricas contra a média mundial de cerca de cinco toneladas métricas.

Para Brian Dean, da organização Sustainable Energy for All, este compromisso global de arrefecimento é uma oportunidade para os países receberem financiamento de outros países e filantropos."Se a Índia não assinar, continua a ser uma oportunidade para outros países tirarem partido dos futuros fluxos financeiros", afirmou. headtopics.com

