Nazismo, resistência e mistério na nova aposta forte da Netflix

Minissérie de 4 episódios, "Toda a Luz que Não Podemos Ver" tem Mark Ruffalo, Aria Loberti e Hugh Laurie no elenco. É uma adaptação de um romance que venceu um Pulitzer de Ficção e chega esta 5.ª.

Os quatro episódios da minissérie, com Mark Ruffalo no elenco, chegam esta quinta-feira, dia 2, à Netflix O romantismo com algumas formas de comunicação cresce conforme avançamos no tempo. Mesmo que algumas dessas formas tendam a ficar esquecidas, ou menos populares, a ficção estará cá para as relembrar.

CMJORNAL: Rutura em forno de fábrica de vidro na Marinha Grande leva à perda de toneladas de vidroIncêndio causou a perda de toda a produção diária daquele forno.

ATELEVISAO: O que vem a seguir? - Cláudio Ramos termina contrato em 2024'Tenho a minha vida toda organizada', diz Cláudio Ramos.

EXPRESSO: Leonor de Borbón já pode ser rainha de Espanha: “Confiem em mim, deposito toda a minha confiança no nosso futuro”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

SICNOTICIAS: Tensão no Médio Oriente: 'O Irão é o centro de gravidade política e militar de toda a região'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

DINHEIRO_VIVO: Efacec: PSD pede audição urgente do ministro da Economia no parlamentoPartido considera que 'o Governo não disse toda a verdade' sobre o processo de intervenção na empresa

CMJORNAL: Atirador fere duas pessoas em hospital, foge e faz reféns em posto de correios no JapãoUm atirador causou dois feridos num hospital em Toda, no Jap&227;o, fugiu e tomou ref&233;ns num posto de correios na cidade vizinha de Warabi.

